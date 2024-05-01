Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Mayıs 2024 - 15:56

Güncelleme: 01 Mayıs 2024 - 15:56

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

İlişkilerinizin hassas bir dengede olduğu bir gün sevgili kovalar. Öfkeli tavırlarınızı kontrol etmek zorundasınız. Herkesin olaylara bakış açısı sizinki gibi olmayabilir. Esnek olmaya çalışın. Duygusuzca yaklaşımlarınız size de zarar veriyor. Aklınıza yatmayan fikirleri hemen reddetmek yerine zamana bırakın.