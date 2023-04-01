Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, birkaç gündür gündeminde olan can sıkıcı olaylar bugün öğle saatlerinden itibaren yerini pozitif etkilere bırakıyor. Para girişlerin olabilir. Emeklerinin karşılığını alabileceğin birkaç gün seni bekliyor. Toprak veya gayrimenkul alım-satımı ile alakalı konulara odaklanabilirsin.
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