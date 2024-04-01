Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün dış görünüşünüzle alakalı yenilikler yapmak isteyebilir veya sağlık konularına yönelebilirsiniz sevgili oğlaklar. Uzun zamandır kendinizi çok ihmal ettiniz. Bedeninizi önemli hastalık sinyalleri vermeden önce kendinize odaklanmalısınız.
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