Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sessiz ve sakin, kendi alanınızda geçirmeniz gereken bir gün olabilir. İş hayatınızla alakalı şaibeli konular can sıkıcı olsa da iç dünyanıza çekildiğinizde gereken cevapları bulabileceksiniz. İç sesinizi dinleyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Portakal böyle veda etti
- İzmir'de katliam gibi kaza: 4 ölü 21 yaralı
- Basket görüntüleri tartışma yarattı
- CHP'den 'yerel seçim' çıkışı!
- Eski Brezilya lideri Bolsonaro'ya 8 yıl yasak
- Havalimanında silahlı saldırı alarmı!
- Bayram mesajı 'milliyetçileri' kızdırdı
- Büyükelçi Murat Karagöz denizde kalp krizi geçirdi
- Berzeg'i gördüğünü iddia etti, seferber oldular
- Devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı