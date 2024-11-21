Günlük Burç Yorumları: 22 Kasım Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Kasım 2024 - 15:53

Güncelleme: 21 Kasım 2024 - 15:53

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İş hayatınızla alakalı beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün. Güvenli bildiğiniz alanda kalmak, risk almamak bugünün asıl konusu. Beklenmedik harcamalar canınızı sıkabilir. Her şeyden önemlisi sağlığınıza dikkat edin.