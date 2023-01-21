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Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilgi Aslı
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 19:00

Oğlak ve yükselen oğlaklar:

Bugün konulara yaklaşımınız oldukça farklı olabilir sevgili oğlaklar. Değişiyorsunuz. Sorunları çözme beceriniz önce kendinizi yönetebilmekten geçer. Kendi ihtiyaçlarınıza odaklandıkça başkalarının da ihtiyaçlarını daha sağlıklı bir şekilde görebilirsiniz. Kendinizle aranızı bozmayın.



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