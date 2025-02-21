Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Şubat Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar bugün biraz içe kapanık ve özgüvensiz hissedebilirsiniz. Kendinizi dinlemeniz gereken zamanlardan geçiyorsunuz. Yorgunluklarınız sağlık sorunlarına yol açabilir. Kendinizi önemsemeye başladığınızda her şey düzelecek.
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