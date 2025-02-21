Günlük Burç Yorumları: 22 Şubat Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Şubat 2025 - 15:55

Güncelleme: 21 Şubat 2025 - 15:55

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlaklar bugün biraz içe kapanık ve özgüvensiz hissedebilirsiniz. Kendinizi dinlemeniz gereken zamanlardan geçiyorsunuz. Yorgunluklarınız sağlık sorunlarına yol açabilir. Kendinizi önemsemeye başladığınızda her şey düzelecek.