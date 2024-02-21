Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Şubat Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu:
Bugün ekonomik anlamda inişli çıkışlı bir gün olabilir. Sağlıklı kararlar verebilmek için zihnen sakinleşmeniz gerekiyor. Sorumlulukların altından kalkmanız zormuş gibi görünse de sabırlı olursanız çözüm bulabileceksiz.
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