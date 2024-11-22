Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Yeteneklerinizi kullanarak göz önünde olacağınız, performansınızı üst seviyeye çıkaracağınız bir gün. Yarım kalan tüm işlerinizi bugün halledebilir, önemli görüşmelerinizi bugün yapabilirsiniz. Alacağınız kararlar uzun vadeli ve sorumluluk getiren kararlar olacak.
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