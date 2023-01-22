Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Dış görünüşünüzle alakalı değişim yapma isteğiniz varsa bugün deneyebilirsiniz sevgili oğlaklar. Ufak dokunuşlar iyi hissettirecek. Parasal konular gündemde olabilir. Kurallı ve kararlısınız. Kariyer hedefinizi her şeyin önünde tutuyorsunuz, bugün önemli kararlar alınabilir.
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