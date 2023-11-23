Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Kendinizi göstermek ve fikirlerinizi kabullendirmek için verdiğiniz mücadele bugün pozitif şekilde sonuçlanabilir. Ne istediğinizi biliyor olmanız ve bu konuda istikrarınız çevreniz tarafından takdir ediliyor. Artık başarıya daha yakınsınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli’nin elindeki suskunluk sopası
- Arda Turan ile konuşmaları ortaya çıktı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MSB'den açıklama geldi!
- Ümit Özdağ o protokolü paylaştı!
- Ankara'da sürpriz görüşme!
- Bir aileyi katletti!
- Fenomen Eylül Öztürk, mal varlığını açıkladı
- 'Bölünme yok'
- İlk anketler Wilders'i gösterdi