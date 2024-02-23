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Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Şubat 2024 - 16:20

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlaklar, girişim yaptığınız konularda pozitif sonuçlar alacağınız bir gün. İş yükünüz fazla olsa da tam olarak istediğiniz şey bu. Dikkat gerektiren ve birikmiş işleri bugün halledebilirsiniz. Hedefe odaklandığınız bir gün. Para girişiniz olabilir.



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