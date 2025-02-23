Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Şubat 2025 - 17:00

Güncelleme: 23 Şubat 2025 - 17:00

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Yoğun yaşantınızdan sıkılmış ve yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün olabilir. Biraz iç dünyanıza çekilmenizin sizi başarıya daha fazla yaklaştıracak en önemli kriter olduğunu artık görmelisiniz. Hırslarınızı dengelemeli, duygularınızı ihmal etmemelisiniz.