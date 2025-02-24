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Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Salı Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Salı Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 24 Şubat 2025 - 15:51

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu: 

Sevgili oğlak, karamsar ruh halin sana sunulan fırsatları bile görmemenin tek sebebi. Üzerindeki kara bulutları dağıtmak için önceliklerini belirlemeli ve kararlar almalısın. Aldığın kararları samimiyetle uyguladığında hayallerine yaklaştığını hissedeceksin.


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