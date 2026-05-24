Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Ecehan Yücesoy İle Günlük Burç Yorumları

24.05.2026 15:47:00
Astrolog Ecehan Yücesoy
Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya hayata daha iyimser, vizyoner ve geniş bir pencereden bakmanızı sağlayacak Başak burcu enerjisiyle başlıyorsunuz. Ancak yönetici gezegeniniz Satürn’ün Güneş ile yapacağı sert etkileşim, günlük rutinleriniz, iş ortamınız, evcil hayvanlarınız ve sağlığınız konusunda sizi biraz kısıtlayabilir. Kendinizi aşırı yormamaya özen göstermeli, bedeninize iyi bakmalısınız.

Kariyer:

İş hayatınızda üzerinde çalıştığınız projelerin teslim süreçlerinde ya da günlük iş akışınızda bazı yavaşlamalar ve bürokratik engeller meydana gelebilir. İşlerinizi organize ederken hiçbir ayrıntı basamağını gözden kaçırmamalısınız; aksi takdirde işleri baştan yapmak zorunda kalabilirsiniz. Mesleki çevrenizdeki insanlarla kuracağınız resmi ve mesafeli diyaloglar işleri kolaylaştıracaktır.

İlişki:

İlişkinizde günlük hayatın getirdiği koşturmacalar ve sorumluluklar nedeniyle romantizme vakit ayıramamaktan şikayetçi olabilirsiniz. Partnerinizle birbirinizin yükünü hafifletmek aranızdaki bağı güçlendirir. Yalnız Oğlaklar için iş veya eğitim ortamlarında tanışacakları, ciddiyeti ve disipliniyle dikkat çeken biriyle yavaş ama sarsılmaz adımlarla ilerleyen bir süreç başlayabilir.

