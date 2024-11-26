Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Kasım Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İkili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler ve önemli kararlar açısından uygun bir gün değil sevgili oğlaklar. İnsanlarla ortak bir noktada buluşmak biraz zor olabilir. Şansınızı fazla zorlamayın. Adaletli ve uyumlu olmaya çalışın. Hırslarınıza yenik düşmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya depremi: 'Endişe verici' diyerek uyardı!
- İYİ Parti'de Akşener krizi
- Kan donduran 'taciz' iddiası
- Muharrem İnce’den sert yanıt!
- Ankara’da konuşulan iddianame
- Oktay Kaynarca’dan ‘Selahattin Demirtaş’ açıklaması
- TÜPRAŞ'tan açıklama geldi
- Beşiktaş'tan Van Bronckhorst kararı!
- 'Tweet bu kadar, gerizekalı!'
- Sedat Peker'in avukatı hayatını kaybetti