Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Nisan Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, yoğun temponun içerisinde biraz durup dinlenmeye çok ihtiyacınız var. Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gün. Kendinizi bu kadar ihmal etmeniz yanlış kararlar almanıza sebep oluyor. Sorumluluklarınızı azaltmaya çalışın.
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