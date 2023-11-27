Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Ayaklarınız yere daha sağlam bassın istiyorsunuz fakat siz güven duygusu aradıkça yaşadığınız problemler enerjinizi düşürüyor. Bugün taşınmalar, yer değişiklikleri gündemde olabilir. Fevri kararlar almayın. İletişim sorunları yaşanabilir. Problemlerinize acil çözüm beklemeyin. Sabırlı olmalısınız.
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