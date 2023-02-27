Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak ve yükselen oğlaklar:
Ayaklarınız yere daha sağlam bassın istiyorsunuz fakat siz güven duygusu aradıkça yaşadığınız problemler enerjinizi düşürüyor. Bugün taşınmalar, yer değişiklikleri gündemde olabilir. Fevri kararlar almayın. İletişim sorunları yaşanabilir. Problemlerinize acil çözüm beklemeyin. Sabırlı olmalısınız.
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