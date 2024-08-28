Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Perşembe Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Ağustos 2024 - 15:44

Güncelleme: 28 Ağustos 2024 - 15:44

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İlişkileriniz bu aralar biraz çatışmalı olabilir. Güven vermeyen kişilerden uzak dursanız iyi ederseniz. Sorumluluklarınızdan bir süre uzaklaşmanız ve kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Hem kariyer hayatınız hem de ailenizle alakalı konularda yeni kararlar almanız şart.