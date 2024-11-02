Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Pazar Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Kasım 2024 - 15:57

Güncelleme: 02 Kasım 2024 - 15:57

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İç dünyanıza çekilip sorumluluklarınızla ilgili yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili oğlaklar. Nerede yanlış yaptığınızı anlamalısınız ki sonraki adımlarınız daha güçlü olsun. Direnmeyin, inatlaşmayın. İç sesinize kulak verin.