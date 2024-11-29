Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Kasım Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Yakınlarınızdan destek göreceğiniz bir gün sevgili oğlaklar. Hedeflerinize ulaşmak için her sorumluluğu tek başınıza almak yerine görev dağılımı yapın. Bakış açınızı değiştirin. Başarınızın önündeki en büyük engel sizsiniz unutmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- 'Akın Gürlek, seni uyarıyorum...'
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- 22 milyon üyeli IPTV ağı çökertildi!
- S Sport'tan yayınları durdurma kararı!
- Kara Harp Okulu öğrencileri ile Saray'da buluştu