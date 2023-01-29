Günlük Burç Yorumları: 30 Ocak Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 19:00

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Bugün özel hayatınızda bazı iletişim sorunları yaşanabilir sevgili oğlaklar. Sorunları gözünüzde fazla büyütmeyin. Duygularınızı ifade etmeye çalışın. Akılcı çözümler sunmak yerine empat davranmak bugün sorunları çözecektir. Yer değişikliği yapmak veya taşınmak gibi düşünceleriniz varsa bugün sabırsız davranmayın.







