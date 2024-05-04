Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Mayıs Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Kariyer hedefinize odaklandığınız bu günlerde ilişkilerinizin kopmasını istemiyorsanız özellikle sinirlerinize hakim olmaya veya agresif insanlarla tartışmamaya özen gösterin. Dış etkinlere kulaklarınızı kapatın. Sadece hedefinize odaklanmanız bu günlerde çok önemli..
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