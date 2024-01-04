Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ocak Cuma Oğlak burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu :
Maddi anlamda standartlarınızı yükseltmek için verdiğiniz mücadele size kendinize ayıracak bir zaman bırakmasa da kendinizi bu şekilde daha fazla güvende hissediyorsunuz. Bunun yanlış bir bakış açısı olduğunu fark edin. Biraz rahatlayın. Ekonomik konuları hırsa dönüştürmek size faydadan çok zarar veriyor.
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