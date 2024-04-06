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Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 06 Nisan 2024 - 15:20

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlaklar, kendinizi bu kadar iyi tanımanız ve ne istediğinizi bu kadar iyi bilmeniz bazı insanları rahatsız ediyor. Bu tavrınız sizi başarılı kılıyor. Hedeflerinizden ne olursa olsun taviz vermeyin. Sizi eleştirenlerin bile bir süre sonra size hak verdiğini deneyimleyeceksiniz.


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