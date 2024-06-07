Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Haziran Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İlişkileriniz bu aralar biraz inişli çıkışlı.. Yüzünüze gülüp arkanızdan konuşanlardan çok fazla zarar görüyorsunuz. İnsanlardan biraz uzaklaşmanız ve kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Kafanızı meşgul eden konularda yeni ve radikal kararlar almanız şart.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'den ikinci 'Akşener' açıklaması
- 'Taban, faturayı partiye keser'
- Belediye başkanına soruşturma!
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Oy farkı iktidarı da şaşırttı
- Ekonomistten 'hazırlıklı olun' uyarısı...
- Erdoğan'ı üzecek son anket paylaşıldı
- İBB ekipleri Maltepe'deki kaçak büfeyi kaldırdı
- 'Bu, ölüm fermanıdır!'
- Kanal D'den, Farah Zeynep'e 'Mehmet Ali Erbil' yanıtı