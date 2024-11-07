Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Kasım Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu :
Hayatınız adım adım değişiyor sevgili oğlaklar. Krizler yaşasanız da bu durum sizi geliştiriyor. Daha dirayetli olmalı ve kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmalısınız. Kendi ihtiyaçlarınızı farkettiğinizde, başkalarının ihtiyaçlarını da doğru şekilde görebilirsiniz.
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