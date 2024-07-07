Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İş hayatınızla alakalı beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün. Güvenli bildiğiniz alanda kalmak, risk almamak bugünün asıl konusu. Beklenmedik harcamalar canınızı sıkabilir. Her şeyden önemlisi sağlığınıza dikkat edin.
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