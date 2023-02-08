Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, özellikle sabah saatleri girişim yaptığınız konularda pozitif sonuçlar alacağınız bir zaman dilimi. Maddi ve manevi anlamda güçlü hissediyorsunuz. Günün ilerleyen saatlerinde üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Dengeyi kurmak biraz zor olabilir, öfkeyle hareket etmeyin.
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