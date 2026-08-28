Online sepetini doldurup aylarca 'ödeme' yapmayanlar: Sepette ürün biriktiren 3 burç

Dijital alışveriş çağında sepet doldurmak artık başlı başına bir terapi yöntemine dönüştü; ancak bazı insanlar için o sepetler asla gerçeğe dönüşmeyen hayaller deposudur. Alışveriş yapmayı çok sevip ödeme aşamasında aniden mantığın sesini dinleyen o titiz ruhlar...

TERAZİ BURCU

Estetik olan her şeyi çok beğendiği için karşısına çıkan her güzel kıyafeti veya eşyayı sepete atmaya bayılır. Ancak iş parayı ödemeye geldiğinde "Acaba diğer renk mi daha güzeldi?" ya da "Gerçekten ihtiyacım var mı?" diyerek kararsızlık krizine girer ve o sepet günlerce orada bekler.

BAŞAK BURCU

Bir şey satın almadan önce en ince detayına kadar araştırma yapmak zorundadır. Sepetine ürünleri ekler ama fiyat analizleri, kullanıcı yorumları ve alternatifleri incelemekten o siparişi bir türlü onaylayamaz; her şey kusursuz olmalıdır.

İKİZLER BURCU

Anlık heveslerle hareket edip saniyeler içinde sepetini dolduran, fakat sepeti kapattıktan beş dakika sonra odağı tamamen başka bir şeye kayan bir yapıya sahiptir. O ürünleri genelde günler sonra sepetinde yeniden gördüğünde şaşırır.