Sabah alarmını 5 dakika arayla 10 kez kuranlar: Uyanmak bilmeyen 3 uykucu burç

Güne erken başlamak kimileri için son derece kolayken, bazı insanlar vardır ki sabah uyanma saati onlar için günün en zorlu kriz anıdır. Alarm sesini adeta arka plan gürültüsü haline getiren, yataktan çıkmak için akla karayı seçen o uykucu karakterler...

KOÇ BURCU

Gün içinde enerjisi tavan olsa da gece geç saatlere kadar oturduğu için sabahları uyanmak onun için adeta bir işkencedir. Alarmı her çaldığında içinden dünyaya savaş ilan eder, ertele tuşuna defalarca basarak zorla uyanır.

YAY BURCU

Gece hayatını, geç saatlere kadar vakit geçirmeyi ve özgürce takılmayı çok sever. Sabah erken saatlerde işe ya da okula gitmek zorunda kalmak onun ruhunu daraltır; bu yüzden alarm çaldığında duymamazlıktan gelmeyi tercih eder.

AKREP BURCU

Derin ve kesintisiz uykuya olan düşkünlüğü ile bilinir. Uyandırılmaktan nefret eder; sabah saatlerinde etrafındaki insanlara korku dolu bakışlar atarak sadece yorganına sarılmak ister, yataktan kopması oldukça uzun sürer.