Sabrıyla herkese örnek olan 4 kadın burcu: Bu burçların sabır seviyesi çok yüksek

Zodyak’ın bazı kadın temsilcileri var ki, onların sabrı anlık bir katlanma değil, köklü bir olgunluk ve içsel güç göstergesidir. Kriz anlarında paniğe kapılmayan, hedeflerine adım adım ve sarsılmaz bir kararlılıkla yürüyen, sabrıyla çevresindekileri kendine hayran bırakan o 4 kadın burcunu mercek altına alıyoruz.

BOĞA BURCU Sabır denildiğinde akla gelen ilk profil Toprak elementinin en kararlı temsilcisi olan Boğa kadınıdır. Onun sabrı, sarsılmaz bir kaya gibidir. İster karmaşık ilişkilerde ister zorlu iş hayatında olsun, Boğa kadını aceleci kararlar vermez. Süreç ne kadar uzarsa uzasın, sükunetini korur ve olayların olgunlaşmasını bekler. Sevdiklerine karşı gösterdiği hoşgörü ve hedeflerine ulaşırken sergilediği o pes etmeyen sabırlı duruş, onu çevresindeki herkes için güvenilir bir liman haline getirir.

OĞLAK BURCU Oğlak kadınının sabrı, Satürn’ün kazandırdığı muazzam bir zaman bilinci ve stratejik akla dayanır. O, uzun vadeli başarıların anlık heyecanlarla değil, disiplinli bir sabırla inşa edildiğini çok iyi bilir. Hayatın üzerine yüklediği ağır sorumlulukları şikayet etmeden sırtlar. Zorluklar karşısında duygusal patlamalar yaşamak yerine soğukkanlılıkla planını uygular. Oğlak kadınının sabrı, hedefine ulaşana kadar durmadan çalışan bir kararlılık Abidesidir.

BAŞAK BURCU Başak kadınının sabrı, hizmet etme, iyileştirme ve düzen kurma tutkusundan beslenir. Bir sorunu çözmek veya bir işi mükemmelleştirmek için saatlerce, günlerce bıkmadan usanmadan çalışabilir. Çevresindeki insanların hatalarına veya eksikliklerine karşı (yapıcı eleştirilerinin yanında) büyük bir pratik sabır gösterir. İnsanları dönüştürmek, işleri yoluna sokmak için gösterdiği o ilmek ilmek işlenen emek, onun ne kadar yüksek bir içsel olgunluğa ve sabra sahip olduğunu kanıtlar.