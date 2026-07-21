Sevgili yapınca ortadan kayboluyorlar: Aşık olunca arkadaşlarını ihmal eden 5 burç...

İnsanların aşkı yaşama biçimi birbirinden farklıdır. Bazıları ilişkisi olsa da arkadaşlıklarını sürdürürken, bazıları aşık olduğunda tüm ilgisini partnerine yöneltebilir. Astrolojik yorumlara göre bazı burçlar, yeni bir ilişkinin heyecanıyla sosyal çevresini farkında olmadan ikinci plana atabilir ve arkadaşlarına ayırdığı zamanı azaltabilir. İşte aşık olunca arkadaşlarını ihmal eden 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, duygusal bağlara büyük önem veren ve sevdiği insanlarla güçlü bir yakınlık kurmak isteyen burçlardan biridir. Aşık olduğunda partnerine karşı yoğun bir bağlılık hissedebilir ve ilişkinin her aşamasında onun yanında olmak isteyebilir. Birlikte geçirilen zamanın ilişkinin güçlenmesi açısından önemli olduğuna inanabilir. Bu nedenle yeni bir ilişkiye başladığında arkadaşlarıyla görüşme sıklığı farkında olmadan azalabilir. Yengeç burcu için partnerinin ihtiyaçlarını anlamak ve ona duygusal destek vermek oldukça önemlidir. Sevgilisinin yaşadığı bir sorunda yanında olmak, birlikte planlar yapmak ve günlük hayatın küçük anlarını paylaşmak onun için büyük anlam taşıyabilir. Bu yoğun duygusal bağ, zaman zaman arkadaşlık ilişkilerinin geri planda kalmasına yol açabilir. Ancak Yengeç burcunun arkadaşlarını tamamen unuttuğu söylenemez. Genellikle ilişkisine alıştıktan sonra sosyal çevresine yeniden zaman ayırmaya başlar.

2. BALIK BURCU

Balık burcu aşık olduğunda duygularını yoğun şekilde yaşayabilir. Romantik ilişkiler onun için sıradan bir birliktelikten çok daha fazlasını ifade eder. Sevdiği kişiyle güçlü bir ruhsal ve duygusal bağ kurmak isteyebilir. Bu nedenle ilişkisinin ilk dönemlerinde partnerine fazlasıyla odaklanabilir ve arkadaşlarına ayırdığı zamanı azaltabilir. Hayal dünyası oldukça geniş olan Balık burcu, aşık olduğunda geleceğe dair planlar kurmaya başlayabilir. Partneriyle geçirdiği zamanın her anını özel ve anlamlı hâle getirmek isteyebilir. Birlikte yapılan küçük aktiviteler bile onun için büyük önem taşıyabilir. Bu nedenle arkadaşlarından gelen davetleri geri çevirebilir veya sosyal planlarını sürekli erteleyebilir. Zaman zaman arkadaşlarının kendisini ihmal edilmiş hissetmesine neden olsa da bunun temelinde genellikle aşka kapılması ve duygularını yoğun yaşaması bulunur.

3. BOĞA BURCU

Boğa burcu bir ilişkiye başladığında güven ve istikrar duygusunu güçlendirmek ister. Sevdiği insanla sağlam bir bağ kurmaya önem verdiği için ilişkisinin ilk dönemlerinde partneriyle daha fazla vakit geçirmek isteyebilir. Özellikle kendisini güvende hissettiği bir ilişki bulduğunda, arkadaşlarıyla yaptığı planların yerine sevgilisiyle geçireceği zamanı tercih edebilir. Boğa burcu rutinlerine oldukça bağlıdır. Partneriyle birlikte yeni bir düzen oluşturduğunda bu düzene kolayca alışabilir. Birlikte yemek yemek, evde vakit geçirmek veya hafta sonlarını beraber geçirmek onun için oldukça keyifli olabilir. Bu durum zamanla arkadaşlarıyla görüşme sıklığının azalmasına neden olabilir. Ancak Boğa burcu için gerçek dostlukların değeri de büyüktür. İlişkisi dengeli bir hâle geldiğinde arkadaşlarına yeniden daha fazla zaman ayırması mümkün olabilir.

4. AKREP BURCU

Akrep burcu aşık olduğunda duygularını oldukça yoğun yaşayabilir. Sevdiği kişiyle arasında güçlü ve özel bir bağ kurmak ister. İlişkisinin dışarıdan etkilenmesini istemediği için zaman zaman partneriyle baş başa kalmayı tercih edebilir. Bu durum, özellikle ilişkinin ilk dönemlerinde arkadaş çevresinden uzaklaşmasına yol açabilir. Akrep burcu için güven duygusu ilişkinin temel taşlarından biridir. Partnerini tanımaya, onunla derin sohbetler yapmaya ve aralarındaki bağı güçlendirmeye büyük önem verebilir. Bu nedenle sosyal çevresi yerine ilişkisinin iç dünyasına odaklanabilir. Arkadaşlarıyla görüşmeyi tamamen bırakmasa bile eskiye göre daha az zaman ayırabilir. Ancak Akrep burcu gerçekten değer verdiği dostlukları kolay kolay unutmaz ve ilişkisiyle arkadaşlıkları arasında denge kurmayı öğrendiğinde iki tarafı da hayatında tutabilir.

5.TERAZİ BURCU

Terazi burcu için aşk ve romantizm hayatın önemli parçalarından biridir. İlişkide huzur ve uyum yakaladığında partneriyle birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alabilir. Özellikle yeni başlayan bir aşkın heyecanı, Terazi burcunun sosyal hayatındaki dengeleri geçici olarak değiştirebilir. Partneriyle birlikte yeni yerler keşfetmek, sosyal etkinliklere katılmak ve ortak planlar yapmak Terazi burcunun ilişkisinden aldığı mutluluğu artırabilir. Ancak bu süreçte arkadaşlarıyla yaptığı planları ihmal etmesi mümkün olabilir. Terazi burcu aslında arkadaşlık ilişkilerine de oldukça değer verir; fakat aşık olduğunda partnerinin beklentilerini karşılamak ve ilişkide uyumu korumak adına zamanının büyük bölümünü sevgilisine ayırabilir. İlişkisi oturdukça sosyal hayatına yeniden dönmesi ve arkadaşlarıyla arasındaki dengeyi sağlaması daha kolay olabilir.