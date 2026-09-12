Sevgisini göstermekte zorlananlar: Dışarıdan soğuk görünüp içten ice dünyaları yanan 3 burç

Bazı insanlar vardır; mesafe koymayı, duygularını saklamayı bir savunma mekanizması haline getirmiştir. Dışarıdan bakıldığında umursamaz, sert ya da duygusuz görünseler de iç dünyalarında fırtınalar kopar İşte, sevdiklerine bir adım atmak isteyip de gururuna ya da incinme korkusuna yenik düşen, duygusal yükünü tek başına sırtlayan o 3 burç...

AKREP BURCU

Güvensizlik hissi o kadar derindir ki, duygularını açmayı bir zafiyet olarak görür. Dışarıya karşı son derece mesafeli, hatta bazen soğuk bir duvar örer. Oysa bu sert kabuğun altında, sevdikleri uğruna her şeyi göze alabilecek kadar derin ve yakıcı bir sadakat ile sevgi yatar. Ancak bunu fark edebilmek için o zırhı aşmayı başarmak gerekir.

YENGEÇ BURCU

Kırılmaktan ve reddedilmekten inanılmaz derecede korkar. Kalbinin kapılarını hemen açmak yerine kendini savunmaya alır; bu yüzden bazen soğuk ya da huysuz bir tavır takınabilir. Dışarıdan "kimseye ihtiyacı yokmuş" gibi görünse de iç dünyasında şefkat görmeyi ve anlaşılmayı bekleyen kocaman bir çocuk gizlidir.

KOVA BURCU

Mantığı ve bağımsızlığı ön planda tutmayı sever. Mantık zırhını kuşandığı için ilişkilerde mesafeli veya mesafeyi koruyan biri olarak algılanabilir. Ancak sevgisini hissettirme biçimi alışılagelmiş kalıplara uymaz; içten içe değer verdiği insanları zihninde ve kalbinde taşır, fakat bunu kelimelere döküp dışarı vurmakta oldukça zorlanır.