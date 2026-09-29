Sevgiyi kanıtlamaktan yorulanlar: Değer görmek için çabalamaktan tükenen 3 duygusal burç

Karşısındaki insanları mutlu etmek için çırpınan ancak gösterdiği çabanın karşılığını aynı yoğunlukta alamadığında derin bir hayal kırıklığı yaşayan bazı insanlar vardır. İçten içe "Acaba yeterince seviliyor muyum?" sorgulamasıyla kendini yiyip bitiren o kırılgan ruhlar...

YENGEÇ BURCU

İlişkilerinde her zaman fedakar ve kol kanat geren taraftır. Ancak bir süre sonra bu tek taraflı çaba onu tüketir; sevildiğini ve değer gördüğünü hissetmek için sürekli bir onay arayışı içinde kalmaktan yorulur.

TERAZİ BURCU

Karşısındaki insanı kaybetmemek adına kendi sınırlarını esnetir, her şeyi alttan alır. Ancak bu durum, onun sessizce yıpranmasına ve içten içe "Neden bu kadar çok çabalıyorum?" sorusuyla baş başa kalmasına yol açar.

BAŞAK BURCU

İlişkilerde her şeyin kusursuz ve karşılıklı bir denge içinde olmasını ister. Beklediği o ince düşünceyi ve çabayı göremediğinde ise bunu dışa vurmak yerine içine atarak derin bir duygusal tükenmişlik yaşar.