Sevgiyi kanıtlamaktan yorulanlar: İlişkilerde hep verip karşılık alamayan 5 burç

Yengeç: İlişkilerinde her zaman fedakar ve kol kanat geren taraftır. Ancak bir süre sonra bu tek taraflı çaba onu tüketir; sevildiğini ve değer gördüğünü hissetmek için sürekli bir onay arayışı içinde kalmaktan yorulur.

Yengeç: İlişkilerinde her zaman fedakar ve kol kanat geren taraftır. Ancak bir süre sonra bu tek taraflı çaba onu tüketir; sevildiğini ve değer gördüğünü hissetmek için sürekli bir onay arayışı içinde kalmaktan yorulur.

Başak: İlişkilerde her şeyin kusursuz ve karşılıklı bir denge içinde olmasını ister. Beklediği o ince düşünceyi ve çabayı göremediğinde ise bunu dışa vurmak yerine içine atarak gizli bir hüzün taşır.

Balık: Sevgisini sınırsız ve koulsuz bir şekilde sunar. Karşısındakinin ruh halini o kadar çok sahiplenir ki, bir süre sonra kendi benliğini unutur ve hak ettiği değeri görmediğinde en çok yaralanan taraf olur.