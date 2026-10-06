Sevgiyi kanıtlamaktan yorulanlar: İlişkilerde hep verip karşılık alamayan 5 burç

Yengeç: İlişkilerinde her zaman fedakar ve kol kanat geren taraftır. Ancak bir süre sonra bu tek taraflı çaba onu tüketir; sevildiğini ve değer gördüğünü hissetmek için sürekli bir onay arayışı içinde kalmaktan yorulur.
Yengeç: İlişkilerinde her zaman fedakar ve kol kanat geren taraftır. Ancak bir süre sonra bu tek taraflı çaba onu tüketir; sevildiğini ve değer gördüğünü hissetmek için sürekli bir onay arayışı içinde kalmaktan yorulur.
Başak: İlişkilerde her şeyin kusursuz ve karşılıklı bir denge içinde olmasını ister. Beklediği o ince düşünceyi ve çabayı göremediğinde ise bunu dışa vurmak yerine içine atarak gizli bir hüzün taşır.
Balık: Sevgisini sınırsız ve koulsuz bir şekilde sunar. Karşısındakinin ruh halini o kadar çok sahiplenir ki, bir süre sonra kendi benliğini unutur ve hak ettiği değeri görmediğinde en çok yaralanan taraf olur.
Boğa: İlişkide güvene, sadakate ve istikrara çok önem verir. Gösterdiği onca emeğin ve sabrın karşılığını aynı sadakatle göremediğinde, o sessiz ve sabırlı yapısı derin bir kırgınlığa dönüşür.