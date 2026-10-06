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Sevgiyi kanıtlamaktan yorulanlar: İlişkilerde hep verip karşılık alamayan 5 burç
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Sevgiyi kanıtlamaktan yorulanlar: İlişkilerde hep verip karşılık alamayan 5 burç

6.10.2026 16:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sevgiyi kanıtlamaktan yorulanlar: İlişkilerde hep verip karşılık alamayan 5 burç

Karşısındaki insanları mutlu etmek için çırpınan ancak gösterdiği çabanın karşılığını aynı yoğunlukta alamadığında derin bir hayal kırıklığı yaşayan bazı insanlar vardır. İçten içe "Acaba yeterince seviliyor muyum?" sorgulamasıyla kendini yiyip bitiren o kırılgan ruhlar...

Sevgiyi kanıtlamaktan yorulanlar: İlişkilerde hep verip karşılık alamayan 5 burç

Yengeç: İlişkilerinde her zaman fedakar ve kol kanat geren taraftır. Ancak bir süre sonra bu tek taraflı çaba onu tüketir; sevildiğini ve değer gördüğünü hissetmek için sürekli bir onay arayışı içinde kalmaktan yorulur.

Sevgiyi kanıtlamaktan yorulanlar: İlişkilerde hep verip karşılık alamayan 5 burç

Yengeç: İlişkilerinde her zaman fedakar ve kol kanat geren taraftır. Ancak bir süre sonra bu tek taraflı çaba onu tüketir; sevildiğini ve değer gördüğünü hissetmek için sürekli bir onay arayışı içinde kalmaktan yorulur.

Sevgiyi kanıtlamaktan yorulanlar: İlişkilerde hep verip karşılık alamayan 5 burç

Başak: İlişkilerde her şeyin kusursuz ve karşılıklı bir denge içinde olmasını ister. Beklediği o ince düşünceyi ve çabayı göremediğinde ise bunu dışa vurmak yerine içine atarak gizli bir hüzün taşır.

Sevgiyi kanıtlamaktan yorulanlar: İlişkilerde hep verip karşılık alamayan 5 burç

Balık: Sevgisini sınırsız ve koulsuz bir şekilde sunar. Karşısındakinin ruh halini o kadar çok sahiplenir ki, bir süre sonra kendi benliğini unutur ve hak ettiği değeri görmediğinde en çok yaralanan taraf olur.

Sevgiyi kanıtlamaktan yorulanlar: İlişkilerde hep verip karşılık alamayan 5 burç

Boğa: İlişkide güvene, sadakate ve istikrara çok önem verir. Gösterdiği onca emeğin ve sabrın karşılığını aynı sadakatle göremediğinde, o sessiz ve sabırlı yapısı derin bir kırgınlığa dönüşür.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

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