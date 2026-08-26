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Sevildiğini sürekli hissetmek isteyen 5 burç: Bu burçlar ilişkilerinde ilgi, sevgi ve yakınlığı daha fazla önemsiyor...
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Sevildiğini sürekli hissetmek isteyen 5 burç: Bu burçlar ilişkilerinde ilgi, sevgi ve yakınlığı daha fazla önemsiyor...

26.08.2026 20:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sevildiğini sürekli hissetmek isteyen 5 burç: Bu burçlar ilişkilerinde ilgi, sevgi ve yakınlığı daha fazla önemsiyor...

Küçük bir ilgi ve sevgi göstergesi, bazı burçların ilişkide kendini daha değerli hissetmesini sağlayabilir. İşte ilgiye en çok ihtiyaç duyan 5 burç...

Sevildiğini sürekli hissetmek isteyen 5 burç: Bu burçlar ilişkilerinde ilgi, sevgi ve yakınlığı daha fazla önemsiyor...

İlişkilerde herkesin sevgi ve ilgi beklentisi farklı olabilir. Kimi mesafeli bir ilişkiyi tercih ederken kimi sık iletişim kurmayı ve sevildiğini hissetmeyi önemser. Astrolojik yorumlarda bazı burçların ise ilgi, sevgi ve yakınlığa daha fazla ihtiyaç duyduğu düşünülür. İşte ilişkilerinde ilgi görmeyi seven 5 burç...

Sevildiğini sürekli hissetmek isteyen 5 burç: Bu burçlar ilişkilerinde ilgi, sevgi ve yakınlığı daha fazla önemsiyor...

1. ASLAN BURCU

Aslan burcu, ilgi görmekten ve kendisini özel hissetmekten hoşlanan burçların başında gelebilir. Özellikle romantik ilişkilerde karşısındaki kişinin sevgisini açıkça göstermesini bekleyebilir. Güzel sözler duymak, takdir edilmek ve yaptığı şeylerin fark edilmesi Aslan'ın ilişkide kendisini daha değerli hissetmesini sağlayabilir. Aslan için ilgi yalnızca romantik sözlerden ibaret değildir. Partnerinin onu merak etmesi, gününün nasıl geçtiğini sorması, başarılarını desteklemesi ve özel günleri hatırlaması da oldukça önemli olabilir. Uzun süre ilgisiz kaldığını hissettiğinde gururu incinebilir ve mesafe koyabilir. Sevildiğini ve önemsendiğini hissettiğinde ise ilişkisine daha sıcak, cömert ve koruyucu yaklaşabilir.

Sevildiğini sürekli hissetmek isteyen 5 burç: Bu burçlar ilişkilerinde ilgi, sevgi ve yakınlığı daha fazla önemsiyor...

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için ilgi, duygusal güvenin önemli parçalarından biri olabilir. Sevdiği insanla sık iletişim kurmak, onun hayatında neler olduğunu bilmek ve duyguları paylaşmak Yengeç için ilişkiyi güçlendirebilir. Yengeç, küçük ayrıntılara büyük anlamlar yükleyebilir. Sabah gelen bir mesaj, gün içinde yapılan kısa bir telefon görüşmesi veya kendisini düşündüğünü gösteren küçük bir davranış bile onun için değerli olabilir. Partnerinin ilgisinin azaldığını düşündüğünde bunu hemen fark edebilir ve ilgisizliği kişisel algılayabilir. Ancak kendisini güvende ve seviliyor hissettiğinde ilişkisine büyük bir bağlılık gösterebilir.

Sevildiğini sürekli hissetmek isteyen 5 burç: Bu burçlar ilişkilerinde ilgi, sevgi ve yakınlığı daha fazla önemsiyor...

3. TERAZİ BURCU

Terazi burcu, ilişkilerde karşılıklı ilgi ve iletişime önem verebilir. Partneriyle sohbet etmek, birlikte zaman geçirmek ve romantik anlar paylaşmak onun için ilişkinin önemli parçaları arasında yer alabilir. Bu nedenle uzun süre iletişimsiz kalmak veya karşısındaki kişinin mesafeli davranması Terazi'nin soru işaretleri yaşamasına neden olabilir. Terazi, kendisine gösterilen ilgiyi romantik davranışlarla birlikte değerlendirebilir. Güzel bir mesaj, beklenmedik bir iltifat veya birlikte yapılan küçük bir plan bile hoşuna gidebilir. Partnerinin kendisini dinlediğini ve düşüncelerine önem verdiğini görmek Terazi için değerlidir. İlgi gördüğünde ilişkide daha uyumlu ve neşeli bir tavır sergileyebilir.

Sevildiğini sürekli hissetmek isteyen 5 burç: Bu burçlar ilişkilerinde ilgi, sevgi ve yakınlığı daha fazla önemsiyor...

4. BALIK BURCU

Balık burcu, duygusal ve romantik yapısı nedeniyle sevildiğini hissetmeye ihtiyaç duyabilir. Partnerinin davranışlarını ve iletişim şeklini yakından takip ederek ilişkinin duygusal durumunu anlamaya çalışabilir. Küçük bir ilgi göstergesi bile Balık'ın kendisini güvende hissetmesine yardımcı olabilir. Balık için birlikte geçirilen zaman oldukça değerlidir. Uzun sohbetler etmek, duyguları paylaşmak ve romantik anlar yaşamak ilişkinin bağını güçlendirebilir. Buna karşılık ilgisizlik veya soğuk davranışlar Balık'ın kendi içine kapanmasına neden olabilir. Sevildiğini hissettiğinde ise karşısındaki kişiye aynı yoğunlukta ilgi ve şefkat gösterebilir.

Sevildiğini sürekli hissetmek isteyen 5 burç: Bu burçlar ilişkilerinde ilgi, sevgi ve yakınlığı daha fazla önemsiyor...

5. KOÇ BURCU

Koç burcu dışarıdan özgüvenli ve bağımsız görünse de romantik ilişkilerinde ilgi görmekten hoşlanabilir. Özellikle partnerinin kendisine karşı heyecanını ve ilgisini açıkça göstermesi Koç'un ilişkiye daha fazla bağlanmasını sağlayabilir. Sürekli aynı rutinde ilerleyen ve iletişimin azaldığı ilişkiler ise zamanla onun sıkılmasına neden olabilir. Koç için ilgi biraz da heyecan anlamına gelir. Birlikte yeni şeyler yapmak, spontane planlar hazırlamak ve partnerinden beklenmedik bir mesaj almak hoşuna gidebilir. Kendisine değer verildiğini hissettiğinde daha ilgili, enerjik ve koruyucu bir partner hâline gelebilir. Ancak ilgisizlik gördüğünde bunu uzun süre kabullenmek yerine doğrudan tepki vermeyi tercih edebilir.

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