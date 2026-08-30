Son dakika insanları: Her işi en kritik anda çözen 3 burç

Hayatı günler öncesinden planlayıp sistemli ilerleyenler için bu durum bir stres kaynağı olsa da, bazı insanlar için zamanın daralması adeta yaratıcılığın ve motivasyonun tek yakıtıdır. Sıkışık anlarda inanılmaz bir pratik zeka sergileyen o hız tutkunu karakterler...

İKİZLER BURCU

Zihni aynı anda o kadar çok farklı fikirle meşgul olur ki sıradan bir göreve odaklanmak ancak son dakikadaki baskıyla mümkün olur. Zaman daraldığında hızı tavan yapar ve işi mucizevi bir şekilde tam vaktinde bitirir.

YAY BURCU

Rutin işlerden ve uzun vadeli plan yapmaktan hiç hoşlanmaz. Özgür ruhu son dakikaya kadar o işi erteler; ancak tehlike sinyalleri çalmaya başladığında gösterdiği ani enerjiyle herkesi şaşırtır.

KOÇ BURCU

Mücadele etmeyi, risk almayı ve zamanla yarışmayı sever. Bir işi son dakikaya bırakıp oradan zaferle çıkmak onun için adeta tatlı bir heyecandır; baskı altında en net kararları o verir.