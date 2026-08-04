Söylemek istediklerini açıkça söylemiyorlar: İma yapmayı seven 5 burç...

Herkes duygu ve düşüncelerini doğrudan ifade etmeyebilir. Bazı kişiler kırıldığında, kızdığında veya rahatsız olduğunda açıkça konuşmak yerine sözleriyle karşı tarafa mesaj vermeyi tercih eder. Astrolojik yorumlara göre bazı burçlar ima yapmaya diğerlerinden daha yatkın olabilir. İşte en çok ima yapan 5 burç...

1. AKREP BURCU Akrep burcu, hislerini ve düşüncelerini her zaman açıkça paylaşmayı tercih etmeyebilir. Özellikle kırıldığı veya güveninin sarsıldığı durumlarda doğrudan hesap sormak yerine karşı tarafa bazı mesajlar vermeyi seçebilir. Söylediği bir cümlenin altında birden fazla anlam bulunabilir ve karşısındaki kişinin bunu fark etmesini bekleyebilir. Akrep burcunun imaları çoğu zaman oldukça dikkat çekicidir. Geçmişte yaşanan bir olayı yeniden hatırlatabilir, karşı tarafın daha önce söylediği bir sözü farklı bir konuşmanın içinde kullanabilir veya herhangi bir isim vermeden yaşanan bir duruma gönderme yapabilir. Asıl düşüncesini hemen açıklamak yerine karşısındaki kişinin neyi kastettiğini anlamasını beklemesi, ima konusunda onu öne çıkarabilir.

2. İKİZLER BURCU İkizler burcu, iletişim becerileriyle öne çıktığı için ima konusunda da oldukça yaratıcı olabilir. Doğrudan söylemek yerine kelimelerle oynayarak karşı tarafa mesaj göndermeyi tercih edebilir. Özellikle bir davranıştan hoşlanmadığında bunu açıkça dile getirmek yerine konuşmanın arasına küçük bir gönderme sıkıştırabilir. İkizler burcunun imaları bazen şaka gibi başlayabilir ancak altında gerçek bir düşünce bulunabilir. Karşısındaki kişinin verdiği tepkiye göre konuşmanın yönünü değiştirebilir ve söylediği sözün ne kadarının şaka ne kadarının gerçek olduğunu belli etmeyebilir. Bu nedenle İkizler burcunun ne demek istediğini anlamak her zaman kolay olmayabilir.

3. TERAZİ BURCU Terazi burcu, ilişkilerde tartışma ve gerginlik yaşamaktan hoşlanmadığı için rahatsız olduğu konuları doğrudan söylemek yerine ima etmeyi tercih edebilir. Bir davranıştan kırıldığında karşısındaki kişiye açıkça "Bunu neden yaptın?" demek yerine, benzer bir olay üzerinden düşüncesini anlatabilir. Terazi burcunun imaları çoğu zaman nazik ve dolaylı bir şekilde ortaya çıkar. Söyledikleri ilk bakışta sıradan bir cümle gibi görünse de aslında karşı tarafa vermek istediği bir mesaj taşıyabilir. Özellikle yakın ilişkilerinde karşısındaki kişinin kendisini anlamasını bekleyebilir. Böylece hem düşüncesini ifade etmiş hem de açık bir tartışmanın içine girmemiş olur.

4. YENGEÇ BURCU Yengeç burcu, duygularını yoğun yaşamasına rağmen her zaman açık bir şekilde anlatamayabilir. Özellikle kırıldığında veya kendisini değersiz hissettiğinde içine kapanabilir ve yaşadığı duyguyu doğrudan söylemek yerine davranışlarıyla belli etmeyi seçebilir. Bu noktada imalar, onun kendisini ifade etme yöntemlerinden biri hâline gelebilir. Yengeç burcu geçmişte yaşanan olayları kolay kolay unutmadığı için daha önce yaşadığı bir duruma yeniden gönderme yapabilir. "Ben zaten daha önce de böyle olduğunu söylemiştim" gibi ifadelerle eski bir meseleyi gündeme getirebilir veya karşı tarafın yaptığı bir davranışı başka bir olay üzerinden hatırlatabilir. Asıl beklentisi çoğu zaman karşısındaki kişinin duygularını kendisi anlatmadan anlamasıdır.