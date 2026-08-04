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Söylemek istediklerini açıkça söylemiyorlar: İma yapmayı seven 5 burç...
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Söylemek istediklerini açıkça söylemiyorlar: İma yapmayı seven 5 burç...

4.08.2026 23:11:00
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Haber Merkezi
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Söylemek istediklerini açıkça söylemiyorlar: İma yapmayı seven 5 burç...

Bazı burçlar düşüncelerini doğrudan söylemek yerine sözleriyle karşı tarafa küçük mesajlar vermeyi tercih ediyor. İşte ima yapmayı seven 5 burç...

Söylemek istediklerini açıkça söylemiyorlar: İma yapmayı seven 5 burç...

Herkes duygu ve düşüncelerini doğrudan ifade etmeyebilir. Bazı kişiler kırıldığında, kızdığında veya rahatsız olduğunda açıkça konuşmak yerine sözleriyle karşı tarafa mesaj vermeyi tercih eder. Astrolojik yorumlara göre bazı burçlar ima yapmaya diğerlerinden daha yatkın olabilir. İşte en çok ima yapan 5 burç...

Söylemek istediklerini açıkça söylemiyorlar: İma yapmayı seven 5 burç...

1. AKREP BURCU 

Akrep burcu, hislerini ve düşüncelerini her zaman açıkça paylaşmayı tercih etmeyebilir. Özellikle kırıldığı veya güveninin sarsıldığı durumlarda doğrudan hesap sormak yerine karşı tarafa bazı mesajlar vermeyi seçebilir. Söylediği bir cümlenin altında birden fazla anlam bulunabilir ve karşısındaki kişinin bunu fark etmesini bekleyebilir.

Akrep burcunun imaları çoğu zaman oldukça dikkat çekicidir. Geçmişte yaşanan bir olayı yeniden hatırlatabilir, karşı tarafın daha önce söylediği bir sözü farklı bir konuşmanın içinde kullanabilir veya herhangi bir isim vermeden yaşanan bir duruma gönderme yapabilir. Asıl düşüncesini hemen açıklamak yerine karşısındaki kişinin neyi kastettiğini anlamasını beklemesi, ima konusunda onu öne çıkarabilir.

Söylemek istediklerini açıkça söylemiyorlar: İma yapmayı seven 5 burç...

2. İKİZLER BURCU 

İkizler burcu, iletişim becerileriyle öne çıktığı için ima konusunda da oldukça yaratıcı olabilir. Doğrudan söylemek yerine kelimelerle oynayarak karşı tarafa mesaj göndermeyi tercih edebilir. Özellikle bir davranıştan hoşlanmadığında bunu açıkça dile getirmek yerine konuşmanın arasına küçük bir gönderme sıkıştırabilir.

İkizler burcunun imaları bazen şaka gibi başlayabilir ancak altında gerçek bir düşünce bulunabilir. Karşısındaki kişinin verdiği tepkiye göre konuşmanın yönünü değiştirebilir ve söylediği sözün ne kadarının şaka ne kadarının gerçek olduğunu belli etmeyebilir. Bu nedenle İkizler burcunun ne demek istediğini anlamak her zaman kolay olmayabilir.

Söylemek istediklerini açıkça söylemiyorlar: İma yapmayı seven 5 burç...

3. TERAZİ BURCU 

Terazi burcu, ilişkilerde tartışma ve gerginlik yaşamaktan hoşlanmadığı için rahatsız olduğu konuları doğrudan söylemek yerine ima etmeyi tercih edebilir. Bir davranıştan kırıldığında karşısındaki kişiye açıkça "Bunu neden yaptın?" demek yerine, benzer bir olay üzerinden düşüncesini anlatabilir.

Terazi burcunun imaları çoğu zaman nazik ve dolaylı bir şekilde ortaya çıkar. Söyledikleri ilk bakışta sıradan bir cümle gibi görünse de aslında karşı tarafa vermek istediği bir mesaj taşıyabilir. Özellikle yakın ilişkilerinde karşısındaki kişinin kendisini anlamasını bekleyebilir. Böylece hem düşüncesini ifade etmiş hem de açık bir tartışmanın içine girmemiş olur.

Söylemek istediklerini açıkça söylemiyorlar: İma yapmayı seven 5 burç...

4. YENGEÇ BURCU 

Yengeç burcu, duygularını yoğun yaşamasına rağmen her zaman açık bir şekilde anlatamayabilir. Özellikle kırıldığında veya kendisini değersiz hissettiğinde içine kapanabilir ve yaşadığı duyguyu doğrudan söylemek yerine davranışlarıyla belli etmeyi seçebilir. Bu noktada imalar, onun kendisini ifade etme yöntemlerinden biri hâline gelebilir.

Yengeç burcu geçmişte yaşanan olayları kolay kolay unutmadığı için daha önce yaşadığı bir duruma yeniden gönderme yapabilir. "Ben zaten daha önce de böyle olduğunu söylemiştim" gibi ifadelerle eski bir meseleyi gündeme getirebilir veya karşı tarafın yaptığı bir davranışı başka bir olay üzerinden hatırlatabilir. Asıl beklentisi çoğu zaman karşısındaki kişinin duygularını kendisi anlatmadan anlamasıdır.

Söylemek istediklerini açıkça söylemiyorlar: İma yapmayı seven 5 burç...

5. BAŞAK BURCU 

Başak burcu, detayları fark eden ve çevresindeki davranışları dikkatle gözlemleyen yapısıyla ima konusunda farklı bir tarz sergileyebilir. Bir şeyden rahatsız olduğunda doğrudan tepki vermek yerine, karşı tarafın yaptığı hatayı küçük bir cümleyle hatırlatabilir. Özellikle daha önce defalarca uyardığı bir konuda aynı davranışın tekrarlanması, Başak burcunun göndermeli konuşmasına neden olabilir.

Başak burcunun imaları genellikle detaylara dayanır. Söylediği sözün içine daha önce yaşanan bir olayı, verilen bir sözü veya yapılan bir hatayı dahil edebilir. Bazen yalnızca tek bir cümleyle karşı tarafa uzun bir mesaj verebilir. Ancak bunu yaparken amacı her zaman tartışma çıkarmak olmayabilir; karşısındaki kişinin yaptığı davranışın farkına varmasını sağlamak isteyebilir.

İlgili Konular: #Astroloji #ilişkiler #burçlar

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