Sürekli şifresini unutanlar: Hatırlamakla başı belada olan 3 burç

Dijital dünyada neredeyse her işlemimiz için bir şifreye ihtiyacımız var; ancak bazı insanlar için bu şifre havuzu tam bir çıkmaz sokaktır. Kafasında milyonlarca farklı detay taşıdığı için rutin şifreleri sürekli unutan ve çözümü hep "Şifremi Unuttum" butonuna tıklamakta bulan o dalgın ruhlar, dijital hayatın en çok zorlananlarıdır. İşte şifre ezberlemekle imtihan olan o 3 burç...

İKİZLER BURCU

Zihni o kadar hızlı ve kalabalık çalışır ki onlarca farklı hesap için oluşturduğu şifreleri birbirine karıştırması an meselesidir. İkizler burcu, "Kesin budur" diye eminle girdiği şifre yanlış çıkınca hiç vakit kaybetmeden hemen şifre sıfırlama maili gönderir.

BALIK BURCU

Hayal dünyasında yaşayan ve sayısal detaylarla pek arası olmayan Balık burcu için şifre hatırlamak tam bir işkencedir. Standart şifreler kullanmak yerine her defasında yeni bir şifre üretmeyi tercih eder, bu yüzden de sürekli sistemden yeni bağlantı talep eder.

YAY BURCU

Hayatı pratik ve hızlı yaşamayı sevdiği için detaylı şifre ezberleme süreçleriyle vakit kaybetmek istemez. Yay burcu, hatırlayamadığı her şifrede sabırsızlanarak direkt sıfırlama yolunu seçer, çünkü onun için önemli olan o an işini hızlıca halletmektir.