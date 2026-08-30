Tek kelime yerine destan yazanlar: Roman yazar gibi mesaj atan 3 burç

İletişimde kısa, net ve öz olmayı tercih edenlerin aksine, bazı insanlar için duyguları, olayları ve detayları kelimelere dökmeden geçiştirmek imkansızdır. Klavyede adeta destan yazan, her detayı açıklama gereği duyan o samimi ruhlar...

YENGEÇ BURCU

Karşısındaki insana verdiği değeri ve hissettiklerini kelimelerle tam olarak ifade etmek ister. Yazmaya başladığında duygularına kapılır, "Bunu da ekleyeyim, yanlış anlamasın" derken mesajı dev bir paragrafa dönüştürür.

BAŞAK BURCU

Karşılıklı konuşulan konunun havada kalmasına veya yanlış anlaşılmasına asla tahammül edemez. Her detayı netleştirmek, olayları mantıksal bir sıraya koymak için mesajlarında adeta bir makale uzunluğunda açıklamalar yapar.

BALIK BURCU

İç dünyasındaki zenginliği ve hissettiği yoğun duyguları yazıya dökmeyi çok sever. Karşısındaki kişiye hissettiklerini anlatırken metaforlar kullanır, kelimeleri ustalıkla seçe seçe upuzun mesajlar yazar.