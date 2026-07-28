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Telefonu çaldığında ekrana bakıp 'yine kim aradı' diye gerilenler: Arama düşmanı 3 burç...

Telefonu çaldığında ekrana bakıp 'yine kim aradı' diye gerilenler: Arama düşmanı 3 burç...

28.07.2026 16:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Telefonu çaldığında ekrana bakıp 'yine kim aradı' diye gerilenler: Arama düşmanı 3 burç...

Telefonu sesli de olsa sessizde de olsa o arama ekranını gördüğünde anlık bir stres yaşayanlar, sesli konuşmaya tahammül edemeyip "lütfen mesaj at" diyen o dijital kaçaklar...
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Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın merkezinde yer alsa da bazı insanlar için telefonun çalması adeta küçük çaplı bir kriz anıdır. Sesli konuşmaktan nefret eden, "Acaba ne oldu?" diye gerilen ve çağrılara yabancı bir düşman gibi bakan o burçlar, dijital dünyanın en gizli isyancılarıdır. İşte telefon çağrılarından köşe bucak kaçan o 3 burç...

İKİZLER BURCU

Normalde sosyal ve konuşkan görünseler de iş telefon konuşmalarına geldiğinde hızla uzaklaşırlar. İkizler burcu için sesli arama yapmak bir zaman kaybıdır; onun yerine hızlıca yazışmayı veya sesli not bırakmayı tercih eder. Telefonu çaldığında ekrana bakıp "Şimdi kiminle konuşacağım" diye iç çekebilirler.

BAŞAK BURCU

Zihni sürekli dolu olan Başak burcu, aniden çalan bir telefonla bölünmekten hiç hoşlanmaz. O an yaptığı işin akışını bozduğu için aramayı reddedip hemen ardından "Hayırdır, ne oldu?" yazarak konuyu mesajla çözmeye çalışır.

BALIK BURCU

Telefonun çalma sesini bile stres sebebi olarak gören Balık burcu, çağrılara karşı kronik bir mesafeye sahiptir. Arayan kişinin ne isteyeceğini önceden düşünerek gerilir; bu yüzden telefonları genellikle sessizdedir ve ancak kendi ruh hali uygunsa geri dönüş yapar.

İlgili Konular: #telefon #Astroloji #burç

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