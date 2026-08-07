Telefonun şarjı %20'nin altına düştüğünde panikleyenler: Priz avcısı 3 burç

Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi; ancak bazı insanlar için şarj göstergesinin kırmızıya dönmesi neredeyse bir felaket senaryosudur. Şarjı bitmek üzereyken aniden strese giren, telefonunu tasarruf moduna alıp dış dünya ile iletişimini minimuma indiren o burçlar, priz bulma konusunda uzmandır. İşte şarj panikçisi o 3 burç...

BAŞAK BURCU

Planlı ve her şeyi kontrol altında tutmak isteyen Başak burcu, şarjının azaldığını gördüğü an huzursuz olmaya başlar. Dışarı çıkarken yanında mutlaka şarj kablosu veya powerbank taşır; çünkü şarjının bitmesi onun için tüm iletişim planının altüst olması demektir.

İKİZLER BURCU

Telefonunu elinden düşürmeyen, sürekli mesajlaşan ve haber akışını takip eden İkizler burcu için şarjın bitmesi büyük bir kâbustur. Yüzde 20 uyarısını gördüğü anda etrafta priz arayışına girer, bulamazsa aniden panikleyip telefon kullanımını en aza indirir.

AKREP BURCU

Telefonunu adeta kişisel bir kasa gibi kullanan ve her an ulaşılabilir olmak ya da bilgileri kontrol etmek isteyen Akrep, şarjı azaldığında gerilir. Şarj yüzdesi düştükçe endişesi artar, telefonunu kurtarmak için hemen en yakın prize koşar.