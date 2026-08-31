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Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Salı Terazi Burcu Yorumu
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Astrolog Ecehan Yücesoy İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Salı Terazi Burcu Yorumu

31.08.2026 15:40:00
Güncellenme:
Astrolog Ecehan Yücesoy
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Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Salı Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Eylül Salı Terazi Burcu Yorumu
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Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

Günlük Yaşam:

İkili ilişkileriniz, evliliğiniz, ortaklıklarınız ve danışmanlık süreçleriniz Eylül’ün ilk gününde ana odağınızı oluşturuyor. İletişimde denge ve uyumu yakalamak isteyeceksiniz. Karşınızdaki kişilerin beklentilerini değerlendirirken olayların her ayrıntısını objektif bir süzgeçten geçirmeli, kendi sınırlarınızı da doğru çizmelisiniz.

Kariyer:

İş hayatınızda tek başınıza hareket etmek yerine ortaklaşa yürüteceğiniz projelere odaklanmak başarınızı artıracaktır. Anlaşmalar ve müşteri diyalogları açısından hareketli bir Salı. Sektörünüzde tanınan kimselerle temas kurarak mesleki çevre ilişkilerinizi güçlendirebilir, kuracağınız iş bağlantıları sayesinde ticari hacminizi genişletebilirsiniz.

İlişki:

Birlikteliği olan Teraziler partnerleriyle karşılıklı anlayış içinde hareket ederek aralarındaki uyumu zirveye taşıyabilirler. Yalnız Teraziler için ise sosyal veya iş ortamlarında karşılaşacakları, son derece nazik, kibar ve kendilerini tamamlayan biriyle ciddi adımların atılacağı yeni bir ilişki başlayabilir.

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