Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili terazi, çevrendeki insanları anlamakta zorlanıyor olabilirsin. Her şeye bir cevap bulmaya çalışmak, her şeyi anlamlandırmaya çalışmak seni yoruyor. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımını esirgeme fakat kendini çok da fazla feda etme. Seni gerçekten iyi hissettiren, içinden gelen şeyler yap.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- İmamoğlu'nun ifade işlemi sona erdi
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
- 'Bu aptallığa son verilsin'
- Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
- Suat ağabeye mektup
- 'Cumhurbaşkanı’na sultanlarda görülen yetki...'
- Cumhur İttifakı’nın hedefine oturdu
- Gazetecilik ve ekran budalaları