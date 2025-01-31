Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Ocak 2025 - 17:01

Güncelleme: 31 Ocak 2025 - 17:01

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili terazi, çevrendeki insanları anlamakta zorlanıyor olabilirsin. Her şeye bir cevap bulmaya çalışmak, her şeyi anlamlandırmaya çalışmak seni yoruyor. Yardıma ihtiyacı olan kişilerden yardımını esirgeme fakat kendini çok da fazla feda etme. Seni gerçekten iyi hissettiren, içinden gelen şeyler yap.