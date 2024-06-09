Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Haziran Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Gelecek planları, yeni adımlar, yeni projeler için uygun bir gündesiniz. Zihnen uyumlu olduğunuz insanlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkiler konusunda kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Kararlı adımlarla ilerlemelisiniz.
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