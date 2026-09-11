Günlük Burç Yorumları: 12 Eylül Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

Günlük Yaşam:

Günün ilk yarısında biraz kendi kabuğunuza çekilmek, ruhsal açıdan dinlenmek ve zihninizi arındırmak isteyebilirsiniz. Yalnız kalmak veya sakin aktivitelerle ilgilenmek size çok iyi gelecektir. Günün ikinci yarısında Ay’ın burcunuza geçmesiyle birlikte üzerinizdeki durgunluğu atarak çok daha enerjik ve sosyal bir ruh haline geçeceksiniz.

Kariyer:

Geri planda yürüttüğünüz çalışmalar ve stratejik planlamalar için verimli bir zaman dilimindesiniz. İşlerinizi sessizce ve her türlü ayrıntıyı hesaba katarak yürütmek sağlam sonuçlar doğuracaktır. Mesleki ilişkilerinizde gözlemci kalmak gelecekteki adımlarınızı daha doğru atmanıza katkı sağlar.

İlişki:

Duygusal dünyanızda hassas ve derin düşüncelere açık bir süreçten geçebilirsiniz. Partnerinizle duygularınızı şeffaf bir şekilde paylaşmanız aradaki mesafeleri eritecektir. Bekâr Teraziler geçmişin muhasebesini yapıp zihnen vedalaşarak yeni başlangıçlara yer açabilirler.