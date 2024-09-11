Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Eylül Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün ailevi konularda anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar canınızı sıkabilir sevgili teraziler. Eski defterlerin açılması hoşunuza gitmiyor fakat konuları çözüme kavuşturarak ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Sorunları önemseyin. Çözümsel olun.
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