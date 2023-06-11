Günlük Burç Yorumları: 12 Haziran Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Haziran 2023 - 17:44

Güncelleme: 11 Haziran 2023 - 17:44

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.



